داو جونز الصناعي يتراجع للأسبوع السادس على التوالي وسط مخاوف الفائدة

أغلقت وول ستريت على انخفاض بآخر جلسات الأسبوع الجمعة، وسط مخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات جاءت أقوى من التوقعات للوظائف، إذ ارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 428 ألف وظيفة في أبريل/نيسان مقابل توقعات بإضافة 391 ألف وظيفة، مما يؤكد قوة العوامل الأساسية للاقتصاد على الرغم من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام.

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وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 23.14 نقطة يما يعادل 0.55% إلى 4124.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 173.94 نقطة أو 1.41% إلى 12143.75 نقطة، وفق رويترز.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.16 نقطة أو 0.26% إلى 32911.81 نقطة، ليسجل سادس خسائره الأسبوعية على التوالي بهبوط 0.2%.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات ارتفاعًا عند 3.1% أمس الجمعة ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2018.