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وزارة المالية الإماراتية تطلق غداً أول مزاد لسندات الدرهم

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اقتصاد الإمارات

وزارة المالية الإماراتية تطلق غداً أول مزاد لسندات الدرهم

6 طروحات في 2022 لجمع 9 مليارات درهم

دبي - العربية.نت

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يبدأ أول مزاد لإصدار سندات الخزينة الاتحادية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، يوم غد الاثنين، 9 مايو/ أيار 2022، ضمن برنامج إصدارات سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم، وفقاً للبيانات المعلنة حتى مطلع مايو/ أيار الجاري.

ويشمل برنامج إصدار سندات الخزينة في الإمارات لعام 2022، 6 مزادات بقيمة 1.5 مليار درهم لكل مزاد، موزعاً على إصدارين لأجل عامين، أو 3 أعوام، أو 5 أعوام.

وتفصيلاً، يبدأ أول مزاد لبيع سندات الدرهم في 9 مايو/ أيار 2022 بإجمالي 1.5 مليار درهم، موزعة على سندات لأجل عامين بنحو 750 مليون درهم، إضافة إلى سندات بـ 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وفقا لصحيفة "الخليج".

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ويبدأ المزاد الثاني في 20 يونيو/ حزيران 2022 ويشمل سندات ب750 مليون درهم لأجل عامين، و750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، ويليهما مزاد ثالث في 1 أغسطس/ آب 2022 بالقيمة نفسها.

كما ينطلق المزاد الرابع في 12 سبتمبر/ أيلول 2022، ويشمل بيع سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، وسندات بـ 750 مليون لأجل 5 أعوام. كما يشمل المزاد الخامس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن من دون تحديد موعد اليوم، بيع سندات لأجل عامين بـ 750 مليون درهم، ولأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم.

وينطلق المزاد السادس في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عبر بيع سندات بـ 750 مليون درهم لأجل 3 أعوام، وسندات بقيمة 750 مليون درهم لأجل 5 أعوام.

وبذلك يكون إجمالي السندات المطروحة خلال المزادات المعلنة لعام 2022، 9 مليارات درهم، موزعة ما بين 3.75 مليار درهم لأجل عامين، و3.75 مليار درهم لأجل 3 أعوام، و1.5 مليار درهم لأجل 5 أعوام.

وسندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

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