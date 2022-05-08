سهم أرامكو يلامس 46 ريالاً.. في أعلى مستويات له منذ الإدراج
حقق السهم مكاسب بـ28% منذ مطلع العام
ارتفع سهم أرامكو بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم الأحد، ملامساً 46 ريالا في أعلى مستويات له منذ الإدراج.
وقد ساهمت عوامل متعددة في دعم سهم أرامكو مؤخراً، على رأسها الارتفاعات القوية في أسعار النفط.
وحقق السهم مكاسب بـ28% منذ مطلع العام.
كان سهم أرامكو السعودية بلغ سعر 45.45 ريال في 7 مارس، بعد أن سجل خلال الجلسة 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019.
وأعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تحقيقها قفزة في صافي الربح السنوي لعام 2021 بنسبة بلغت 124.4%.
وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020.
وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.
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