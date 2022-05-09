أسهم اليابان على خطى "وول ستريت"

تراجع مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، مع ضعف العقود الآجلة للأسهم الأميركية واحتمال تصعيد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، مما يلقي بظلاله على معنويات السوق.

كان سهم فاست ريتيلنج التي تدير متاجر يونيكلو، من بين أكبر الخاسرين، إذ أدى تشديد الصين لعمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد إلى تدهور توقعات المبيعات في البلاد.

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وأغلق مؤشر نيكاي بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم، منخفضا 2.53% إلى 26319.34 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96%.

أشارت العقود الآجلة الأميركية إلى انخفاضات في وول ستريت، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن التضخم المتفشي سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد النقدي.

وزادت ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، اليوم الاثنين، من الحذر.

ومن بين الأسهم المتراجعة ذات الثقل، هوى سهم فاست ريتيلنج 6.26%، بينما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر بكثافة في الشركات الناشئة الصينية، 3.5%.

انخفضت أسهم مصنعي الرقائق، وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 2.02% وسهم رينيساس 3.51%.

كما انخفض سهم جيه.إف.إي للصلب 8.97%، بعد أن امتنعت عن إعطاء توقعات للسنة المالية الحالية يوم الجمعة، مشيرة إلى توقعات غير مؤكدة.

وتراجعت أسهم شركات السفر، ونزل سهم إتش.آي.إس للرحلات السياحية 5.34%، وسهم إيه.إن.إيه للطيران 5.05%.