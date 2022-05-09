.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم اليابان على خطى "وول ستريت"

  • الخط
الأسهم اليابانية (رويترز)
الأسهم اليابانية (رويترز)
أسهم اليابان

أسهم اليابان على خطى "وول ستريت"

ضعف الأسهم الأميركية واحتمال تصعيد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا يلقيان بظلالهما على معنويات السوق

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، مع ضعف العقود الآجلة للأسهم الأميركية واحتمال تصعيد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، مما يلقي بظلاله على معنويات السوق.

كان سهم فاست ريتيلنج التي تدير متاجر يونيكلو، من بين أكبر الخاسرين، إذ أدى تشديد الصين لعمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد إلى تدهور توقعات المبيعات في البلاد.

وأغلق مؤشر نيكاي بالقرب من أدنى مستوى خلال اليوم، منخفضا 2.53% إلى 26319.34 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.96%.

الدولار يصعد لأعلى مستوى في 20 عاماً وسط ارتفاع الفائدة أسواق المال الدولار الدولار يصعد لأعلى مستوى في 20 عاماً وسط ارتفاع الفائدة

أشارت العقود الآجلة الأميركية إلى انخفاضات في وول ستريت، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن التضخم المتفشي سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التشديد النقدي.

وزادت ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، اليوم الاثنين، من الحذر.

ومن بين الأسهم المتراجعة ذات الثقل، هوى سهم فاست ريتيلنج 6.26%، بينما هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر بكثافة في الشركات الناشئة الصينية، 3.5%.

انخفضت أسهم مصنعي الرقائق، وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون 2.02% وسهم رينيساس 3.51%.

كما انخفض سهم جيه.إف.إي للصلب 8.97%، بعد أن امتنعت عن إعطاء توقعات للسنة المالية الحالية يوم الجمعة، مشيرة إلى توقعات غير مؤكدة.

وتراجعت أسهم شركات السفر، ونزل سهم إتش.آي.إس للرحلات السياحية 5.34%، وسهم إيه.إن.إيه للطيران 5.05%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟ لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟
اكتشف المزيد