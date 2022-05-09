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الإمارات تتجه للكشف عن أسماء المخالفين لقواعد سوق الأسهم

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اقتصاد الإمارات

الإمارات تتجه للكشف عن أسماء المخالفين لقواعد سوق الأسهم

الأسماء سيُعلن عنها إلى جانب تفاصيل المخالفات المرتكبة

دبي - رويترز

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قال نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات ستكشف عن أسماء المخالفين لقواعد سوق الأسهم.

وأضاف أن الأسماء سيُعلن عنها إلى جانب تفاصيل المخالفات المرتكبة. ولم يحدد ما إذا كان يشير إلى الأفراد أو الكيانات أو كليهما.

وقال آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء قرارا يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات.. والهدف رفع الوعي الاستثماري وحماية أسواقنا المالية وردع المخالفين وضمان حماية كافة المستثمرين".

وتأتي هذه الخطوة بينما أعلن مجلس الوزراء بدولة الإمارات عقب اجتماع اليوم عن حزمة إصلاحات تشمل تأسيس مكتب لإدارة الدين العام لإمارة دبي وقرار يشمل الدولة الاتحادية لاستحداث تأمين ضد البطالة.

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