الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ أزمة ديسمبر

تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأميركي أثناء التعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

لامست الليرة التركية 15.10 مقابل الدولار، متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس، عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

مادة اعلانية

والليرة الآن منخفضة بواقع 12% عن مستواها في نهاية 2021. وكانت هوت 44% العام الماضي.