.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ أزمة ديسمبر

  • الخط
الليرة التركية والدولار
الليرة التركية والدولار
الليرة التركية

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى منذ أزمة ديسمبر

لامست 15.10 مقابل الدولار

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الليرة التركية 1% مقابل الدولار الأميركي أثناء التعاملات اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، عندما تسببت أزمة للعملة في هبوطها إلى مستويات قياسية منخفضة بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة.

لامست الليرة التركية 15.10 مقابل الدولار، متجاوزة المستويات المنخفضة التي وصلت إليها في مارس، عندما تضررت من مخاوف حيال الحرب في أوكرانيا.

والليرة الآن منخفضة بواقع 12% عن مستواها في نهاية 2021. وكانت هوت 44% العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟ لماذا يخفض مزارعو العراق موسم الزراعة إلى النصف؟
اكتشف المزيد