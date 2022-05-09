عوائد السندات الأميركية تتراجع لـ3.09% بعد وصولها لمستوى مرتفع

تراجعت عوائد معظم سندات الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف بينما تستمر مخاوف التضخم في اضطراب الأسواق.

وجرى تداول عائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 3.0911%، بعد أن سجل في وقت سابق 3.20%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

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ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء أن وتيرة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تباطأت في أبريل نيسان إلى 6.0% في حين تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 8.1%، من 6.5% و8.5% على الترتيب، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.