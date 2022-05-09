اقتصاد أميركا
عوائد السندات الأميركية تتراجع لـ3.09% بعد وصولها لمستوى مرتفع
وسط مبيعات لجني الأرباح
تراجعت عوائد معظم سندات الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف بينما تستمر مخاوف التضخم في اضطراب الأسواق.
وجرى تداول عائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 3.0911%، بعد أن سجل في وقت سابق 3.20%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
مادة اعلانية
ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء أن وتيرة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تباطأت في أبريل نيسان إلى 6.0% في حين تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 8.1%، من 6.5% و8.5% على الترتيب، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.
اقرأ أيضاً
-
3 مخاوف تثير "هلع" المستثمرين في أسواق الأسهممركز كوروم للدراسات: تقلبات الأسواق ستظل مرتفعة حتى فترة الصيف قصص اقتصادية
-
الإمارات تتجه للكشف عن أسماء المخالفين لقواعد سوق الأسهمالأسماء سيُعلن عنها إلى جانب تفاصيل المخالفات المرتكبة أسواق المال
-
وزير النقل للعربية: صندوق الاستثمارات العامة يشارك في مطار الرياض الجديدصالح الجاسر: تأسيس شركة طيران جديدة لخدمة مدينة الرياض قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية