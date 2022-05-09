قطاعا التعدين والتكنولوجيا يبقيان الأسهم الأوروبية تحت الضغط

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في الصفقات المبكرة، اليوم الاثنين، متأثرة بشركات التعدين مع قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي حاد في الصين بسبب قيود كوفيد-19 المطولة، في حين أن ارتفاع عائدات السندات الأميركية أبقى أسهم التكنولوجيا تحت الضغط.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى له منذ منتصف مارس الذي وصل إليه يوم الجمعة.

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انخفضت أسهم التعدين بنسبة 1.6٪، مما أدى إلى خسائر قطاعية في التعاملات الصباحية، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد الصيني بأكثر من 6٪ بسبب المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1٪ مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى مستويات عليا جديدة، على أساس الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة ارتفاع التضخم.

انخفض سهم Infineon لصناعة الرقائق بنسبة 2.2٪، على الرغم من رفع توقعاتها للعام بأكمله لأنها تستفيد من النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وتراجعت أسهم شركة البريد الهولندية PostNL بنسبة 12.1٪، بعد أن خفضت توقعاتها للعام وأبلغت عن انخفاض بنسبة 75٪ في الأرباح الأساسية، محذرة من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد التضخم والضغط على أحجام التجارة الإلكترونية، عوامل تجعل 2022 "أكثر صعوبة مما كان متوقعًا في السابق".