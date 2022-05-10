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الأسهم الأوروبية تنتعش بعد عمليات بيع مكثفة

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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تنتعش بعد عمليات بيع مكثفة

مكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات

رويترز

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انتعشت الأسهم الأوروبية عن أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الثلاثاء، بمكاسب واسعة النطاق مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، بعدما أغلق أمس الاثنين عند أدنى مستوياته منذ أوائل مارس.

وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم في مايو، إذ تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو لعمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع. وفي وول ستريت نزل مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 4% أمس الاثنين.

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ارتفعت أسعار الأسهم في أغلب القطاعات في أوروبا باستثناء الاتصالات والرعاية الصحية.

وزاد سهم شركة ماتش أيه.بي السويدية للتبغ بنسبة 25%، بعد أن أعلنت شركة التبغ الأميركية فيليب موريس أنها تجري محادثات لشرائها.

كما صعد سهم شركة رينو موتور الفرنسية 1.4%، بعد أن وافقت جيلي الصينية على شراء حصة 34% من وحدة رينو الكورية مقابل 206.79 مليون دولار.

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