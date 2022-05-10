.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم اليابانية تتراجع.. وانتعاش "وول ستريت" يحد من الخسائر

  • الخط
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تتراجع.. وانتعاش "وول ستريت" يحد من الخسائر

نيكاي قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع مؤشر نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها بعد انتعاش الأسهم الأميركية في الليلة الماضية.

أغلق المؤشر منخفضا 0.58% إلى 26167.10 نقطة، بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوما بارتفاع الأسهم الأميركية.

وكان مؤشر نيكاي قد انخفض إلى مستوى 25773.83 نقطة لأول مرة منذ منتصف مارس، صباحاً، متأثرا بعمليات بيع مكثفة في وول ستريت الليلة الماضية خاصة لأسهم شركات التكنولوجيا.

أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها خلال 3 جلسات قصص اقتصادية وول ستريت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تفقد تريليون دولار من قيمتها خلال 3 جلسات

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85% إلى 1862.38 نقطة.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خاسر على مؤشر نيكاي، فأدى تراجع أسهم إن.تي.تي داتا وطوكيو إلكترون وأدفانتيست وسوفت بنك وسوني مجتمعة إلى خفض المؤشر بنحو مئة نقطة.

وكان المؤشر الفرعي لأسهم المرافق هو الوحيد الذي ارتفاع اليوم مثلما حدث بالأمس.

وهبطت أسهم 139 شركة، وارتفعت أسهم 83 شركة من 220 شركة مدرجة على مؤشر نيكاي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر توتر يتصاعد بين أوكرانيا وألمانيا.. وانتقاد لاذع في يوم النصر
اكتشف المزيد