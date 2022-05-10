الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار في انتظار أرقام التضخم الأميركي

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار، مما دفع بعض المستثمرين لشراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي التي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1859.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0958 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1861.10 دولار.

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استقر سعر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في 20 عاما أمس الاثنين، في حين تراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات دون أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، وملاذا آمنا للقيمة خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي في العالم، لكن سعره شديد الحساسية لارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

يدفع ارتفاع عائدات السندات كذلك الدولار للصعود، مما يحد من الإقبال على شراء الذهب بين المستثمرين في الخارج.

وتترقب الأسواق عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدورها اليوم الأربعاء، تحسبا لأي أثر قد يكون لها على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.8% إلى 972.88 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.3% إلى 2124.63 دولار.