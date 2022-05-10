تعافي العملة المشفرة الأكبر بالعالم في تعاملات اليوم بعد انخفاضها 10%

تعافت العملة المشفرة "البتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن هوت يوم أمس بنسبة تقارب 10% لأدنى مستوى منذ يوليو 2021 إلى نحو 30 ألف دولار، مواصلة الهبوط لخامس جلسة على التوالي.

وهوت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 19% منذ بداية مايو الجاري، وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر من العام الماضي.

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كما انخفضت عملة "الإثير" يوم أمس، ثاني أكبر عملة مشفرة، إلى 2245 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي.

وعلى صعيد التداولات خلال الـ14 جلسة الماضية، نزلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 27.3% خاسرة نحو 525.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1920.5 مليار دولار، إلى نحو 1395.1 مليار دولار في تعاملات أمس الاثنين.