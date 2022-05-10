وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد موجة تراجع دامت 3 أيام
صعد ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1%
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك وأسهم الشركات العملاقة المرتبطة بالنمو بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 258.4 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.80% إلى 32504.09 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 43.9 نقطة أو 1.10% إلى 4035.18 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 277.1 نقطة أو 2.38% إلى 11900.343 نقطة، نقلاً عن رويترز.
كانت بورصة وول ستريت قد شهدت أمس الاثنين جلسة دامية أخرى، تراجعت فيها الأسهم إلى أدنى مستوى لها في 13 شهراً وسط عمليات بيع واسعة النطاق مع تزايد مخاوف المستثمرين من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على محاربة التضخم من دون حدوث ركود للاقتصاد.
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، عند أقل من 4000 نقطة للمرة الأولى منذ أواخر مارس 2021، متأثرا بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا من بينها أبل، وأسهم قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط.
وانخفض مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، بينما ارتفع مؤشر Cboe الذي يقيس تقلبات الأسهم ودرجة الخوف الى أعلى مستوياته في شهرين.
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