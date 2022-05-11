.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تواصل مكاسبها قبل إعلان بيانات أميركية

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تواصل مكاسبها قبل إعلان بيانات أميركية

بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأميركية بحثا عن مؤشرات بخصوص زيادة التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحا.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي إلى 0.2% في أبريل نيسان من 1.2% في مارس/آذار.

دانة غاز للعربية: توسعة حقل خورمور في كردستان ستضيف 500 مليون قدم مكعبة من الغاز طاقة خاص دانة غاز للعربية: توسعة حقل خورمور في كردستان ستضيف 500 مليون قدم مكعبة من الغاز

وأثار ارتفاع التضخم مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة على نحو سريع وكبير.

وبالنسبة للأسهم الفردية قفز سهم ماتش السويدية 9% بعدما قالت شركة فيليب موريس إنترناشونال المصنعة لسجائر مالبورو إنها أوصت بعرض نقدي للشركة تبلغ قيمته نحو 161.2 مليار كرونة سويدية (16 مليار دولار).

وزاد سهم ألستوم الفرنسية المصنعة للقطارات 4.4% بعد إعلان الشركة أن أرباح التشغيل السنوية فاقت التوقعات.

وتراجع سهم باير الألمانية 5.8% بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة العليا عدم نظر دعوى شركة الكيماويات الزراعية والصناعات الدوائية لرفض دعاوى قدمها عملاء ذكروا أن مبيد راوند أب للأعشاب الضارة الذي تصنعه الشركة يسبب السرطان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد