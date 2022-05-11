.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ابتداء من يوليو المقبل

  • الخط
اقتصاد أوروبا

توقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ابتداء من يوليو المقبل

لاغارد: على المركزي إنهاء برنامج شراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى إمكانية رفع الفائدة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو المقبل.

وقالت لاغارد إنه على البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث، ومن ثم يمكنه رفع أسعار الفائدة.

وتزامنت تصريحات لاغارد مع توقعات لرئيس البنك المركزي الهولندي Frank Elderson برفع تدريجي لأسعار الفائدة ابتداء من يوليو المقبل، على أن يتم وقف برنامج شراء الأصول في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه، رجح رئيس البنك المركزي الفرنسي Francois Villeroy de Galhau رفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل، مشيرا إلى إمكانية عودة معدل التضخم في منطقة اليورو إلى نحو 2% في 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد