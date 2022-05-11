سوق السعودية تغلق متراجعة بسبب حالة عدم اليقين في البورصات العالمية

أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الأربعاء منخفضا 0.96%، ليصل إلى 13379 نقطة في ظل حالة من عدم اليقين تجتاح الأسواق العالمية بعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة ودول المنطقة وإغلاقات الصين والوضع السياسي المضطرب بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وهبط سهم أرامكو 1%، ومصرف الراجحي 0.7%، وبنك الرياض 2.3%، وساب 3.5%.

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وبلغت قيمة التداولات 8.7 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 164.5 مليون سهم.

تراجعات سهم أرامكو تأتي بعد المكاسب القوية التي حققها السهم خلال جلسة أمس والتي رفعت القيمة السوقية للشركة لتخطي أبل كأكبر شركة ذات قيمة سوقية في العالم.

كما انخفض النفط في الجلستين الماضيتين بنحو 10%، قبل أن يعود ويعوض هذه الخسائر في تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء مدعومة بمخاوف تتعلق بالإمدادات في حين يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد التأييد لحظر النفط الروسي ومع توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في أوكرانيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي وهو ما يقول محللون إنه سيفاقم نقص الإمدادات إلى السوق ويغير اتجاهات التجارة.

وتأجل التصويت الذي يتعين أن يكون بالإجماع إذ تتمسك المجر بموقفها المعارض للحظر.

وارتفعت أسعار خام برنت 2.86 دولار أو 2.8% إلى 105.32 دولار للبرميل.