وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان، فيما أججت المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12%، إلى 32123.24 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27%، إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78%، إلى 11645.57 نقطة.