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وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة

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وول ستريت

وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف بشأن رفع الفائدة

بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أميركا أكثر من المتوقع في أبريل

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان، فيما أججت المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12%، إلى 32123.24 نقطة، بحسب وكالة رويترز.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27%، إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78%، إلى 11645.57 نقطة.

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