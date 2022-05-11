"إس آند بي 500" و"ناسداك" يغلقان على ارتفاع بدعم من أسهم "أبل"
وسط حذر المستثمرين قبيل نشر بيانات التضخم وأسعار المنتجين
أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس الثلاثاء بدعم من صعود أسهم شركات النمو الكبرى بعد موجة مبيعات في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وفي الوقت نفسه، هبطت أسهم البنوك، وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 أعوام من أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات إلى أقل من 3%.
وكانت تداولات أمس متقلبة مع تحرك المؤشرات الرئيسية بين الصعود والهبوط وسط توتر بين المستثمرين قبيل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء وبيانات أسعار المنتجين يوم الخميس.
وارتفعت أسهم أبل معطية أكبر دفعة للمؤشرين ستاندرد آند بورز500 وناسداك.
وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 10.77 نقطة، أو 0.27%، إلى 4002.01 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 114.11 نقطة، أو 0.98%، لينهي الجلسة عند 11737.35 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 82.39 نقطة، أو 0.26%، ليغلق عند 32163.31 نقطة.
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