اليوم.. عمومية "أرامكو" تصوت على منح سهم مجاني لكل 10 أسهم

تعقد شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، جمعيتها العمومية غير العادية، حيث يشارك المساهمون في التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال توزيع أسهم منح للمساهمين عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وبحسب بيان سابق لشركة أرامكو نشر على "تداول السعودية"، سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

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ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال وسيصبح في حال الموافقة على الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم.

وذكرت شركة أرامكو أنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وتكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويصوت المساهمون أيضاً على تعديل المادة (6) من نظام الأساس للشركة المتعلقة برأس مالها.