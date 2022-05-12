"أمازون" تتفق مع "هيرميس" لشراء شهادات إيداع بـ 10 ملايين دولار

وقعت شركة ڨاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة اتفاقا مع شركة أمازون لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة ڨاليو كوسيلة دفع على موقع amazon.eg.

ووفقا لبنود الاتفاق التجاري، سوف تقوم شركة ڨاليو بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع amazon.eg بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.

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وبحسب الاتفاق قامت هيرميس وشركة أمازون بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار صادرة عن أسهم في شركة هيرميس، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبلا، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ 235 مليون دولار، (post-money).

وسيكون ذلك الخيار قابلا للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة ڨاليو، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقا لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.