"بيتكوين" تستأنف الهبوط.. وتتراجع إلى مستويات 28.3 ألف دولار

استأنفت عملة بيتكوين المشفرة هبوطها اليوم الخميس، حيث انخفضت جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.

كما تراجعت أيضا بسبب انهيار عملة "تيرا يو.إس.دي"، التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.

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وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم، نحو 2% لتصل إلى 28379.26 دولار.

وخسرت العملات المشفرة نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد، حسب ما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات شركة CoinMarketCap.

وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.

وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي.

كما أن القيمة السوقية منخفضة بشدة عن الذروة التي سجلتها في أوائل نوفمبر من العام الماضي عند 3 تريليونات تقريباً.