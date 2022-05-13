وول ستريت
الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض وسط مخاوف من طول أمد التضخم
"داو جونز" يهبط 0.28%.. وستاندرد آند بورز 0.09%
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات أمس الخميس منخفضة، بفعل قلق المستثمرين من أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.
ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 88.75 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 31745.36 نقطة.
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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.21 نقطة أو 0.09% إلى 3931.48 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 6.99 نقطة أو 0.12% إلى 11371.23 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، انخفضت عند الفتح الخميس، وتصدرتها الأسهم المرتبطة بالنمو، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي رفع سريع وكبير للفائدة للحد من زيادة التضخم إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.
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