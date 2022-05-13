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الذهب يتجه صوب رابع خسارة أسبوعية مع صعود الدولار

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سعر الذهب

الذهب يتجه صوب رابع خسارة أسبوعية مع صعود الدولار

انخفض 0.2% إلى 1817.39 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة صوب رابع انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمعدل كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1817.39 دولار للأونصة بعد بلوغه 1810.86 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ السابع من فبراير، فيما خسر الذهب أكثر من 3% هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1816.40 دولار للأونصة.

وصعد مؤشر الدولار لسادس أسبوع على التوالي محوما قرب أعلى مستوى في 20 عاماً مع استمرار المخاوف من أن تؤثر تحركات الفيدرالي الأميركي لمواجهة ضغوط التضخم سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

استمرار قوة الدولار الأميركي مرهون بتواصل وتيرة رفع معدلات الفائدة نبض السوق خاص استمرار قوة الدولار الأميركي مرهون بتواصل وتيرة رفع معدلات الفائدة

ويزيد رفع سعر الفائدة الأميركية وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6% إلى 20.78 دولار للأونصة، لكنها انخفضت 7% بالمئة هذا الأسبوع في أكبر تراجع منذ نهاية يناير.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 950.06 دولار للأونصة، في حين صعد البلاديوم 1.5% إلى 1936.55 دولار للأونصة، بينما يتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل خسائر أسبوعية.

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