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الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار.. خسرت 5% من قيمتها في يومين

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الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية

الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار.. خسرت 5% من قيمتها في يومين

تتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر الماضي

دبي - العربية.نت

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تراجعت الليرة التركية للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار اليوم الجمعة، لتصل خسائرها إلى قرابة 5% منذ يوم الأربعاء الماضي، وتتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، انخفضت الليرة إلى 15.4675 مقابل العملة الأميركية، واستقرت عند 15.4410 للدولار.

وخسرت الليرة حوالي 15% من قيمتها هذا العام علاوة على انخفاضها 44% في عام 2021.

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وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97%، في أبريل، وهو ما تجاوز التوقعات وشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.

ومنذ أقل من أسبوع، قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25%، على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته "رويترز" بارتفاع بنحو 60%.

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