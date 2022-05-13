.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في نهاية أسبوع متقلب.. أسهم البنوك وشركات النفط تقود مكاسب الأسهم الأوروبية

  • الخط
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

في نهاية أسبوع متقلب.. أسهم البنوك وشركات النفط تقود مكاسب الأسهم الأوروبية

سيطرت عليه مخاوف بشأن التضخم الحاد وتشديد السياسة النقدية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لتستقر في نهاية أسبوع متقلب هيمنت عليه المخاوف بشأن التضخم الحاد وتشديد السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، حيث قادت أسهم البنوك وشركات النفط والغاز والتكنولوجيا المكاسب الصباحية، حسب ما أفادت "رويترز".

أكثر من 7 تريليونات دولار تبخرت من الأسهم الأميركية منذ بداية 2022 قصص اقتصادية خاص أكثر من 7 تريليونات دولار تبخرت من الأسهم الأميركية منذ بداية 2022

وشهد التداول في الأسواق العالمية، لاسيما للأسهم الأميركية، تقلبا بشكل كبير هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين لتشديد الأوضاع المالية، إذ يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة عدة مرات لاحتواء التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة حتى الآن، يُتوقع أن يسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي.

وانخفض سهم دويتشه تيليكوم 0.4% على الرغم من الإعلان عن أرباح وعائدات ربع سنوية أعلى من تقديرات السوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد