في نهاية أسبوع متقلب.. أسهم البنوك وشركات النفط تقود مكاسب الأسهم الأوروبية
سيطرت عليه مخاوف بشأن التضخم الحاد وتشديد السياسة النقدية
ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لتستقر في نهاية أسبوع متقلب هيمنت عليه المخاوف بشأن التضخم الحاد وتشديد السياسة النقدية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، حيث قادت أسهم البنوك وشركات النفط والغاز والتكنولوجيا المكاسب الصباحية، حسب ما أفادت "رويترز".
وشهد التداول في الأسواق العالمية، لاسيما للأسهم الأميركية، تقلبا بشكل كبير هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين لتشديد الأوضاع المالية، إذ يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة عدة مرات لاحتواء التضخم المرتفع.
وعلى الرغم من مكاسب الجمعة حتى الآن، يُتوقع أن يسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي.
وانخفض سهم دويتشه تيليكوم 0.4% على الرغم من الإعلان عن أرباح وعائدات ربع سنوية أعلى من تقديرات السوق.
-
إيلون ماسك: صفقة "تويتر" معلقة مؤقتاً بسبب الحسابات الوهميةتقدر بـ5% من المستخدمين النشطين يومياً اقتصاد
-
مصر تعتزم طرح تراخيص البنوك الرقمية خلال أسابيعالتعاملات الإلكترونية في السوق المحلية ترتفع إلى 6.4 تريليون جنيه في 2022 قصص اقتصادية
-
عدوى هبوط العملات المشفرة تصيب الأصول القابلة للاستبدالتراجع المعاملات بنسبة 21% خلال 7 جلسات أسواق المال