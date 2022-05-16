أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أواخر يناير مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأونصة، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1797.40 دولار للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز".

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وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4% إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير، مسجلة 1786.60 دولار للأونصة.

وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 21.02 دولار للأونصة، في حين نزل البلاتين 0.5% إلى 934.16 دولار للأونصة، فيما هبط البلاديوم 1.3% إلى 1918.59 دولار للأونصة.