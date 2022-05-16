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أسهم أوروبا تنخفض بعد بيانات صينية ضعيفة أججت مخاوف الركود

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنخفض بعد بيانات صينية ضعيفة أججت مخاوف الركود

تراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل 11.1%، أي ضعف التوقعات تقريبا، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9%

رويترز

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افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع تراجع الأسهم الفرنسية بنسبة 1% تقريبا، بعدما أججت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف من ركود عالمي.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع يوم الجمعة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل 11.1%، أي ضعف التوقعات تقريبا، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% في حين كان المحللون يتطلعون إلى زيادة طفيفة، مما زاد المخاوف من انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع وسط الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.

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قاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين المؤشرات الفرعية بانخفاض بلغ 1.4%. وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين، في حين تراجعت أسهم شركات للسلع الفاخرة، منها (إل.في.إم.إتش) المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون التي تستمد جزءا كبيرا من الطلب من الصين، بنسبة 1.1%.

وخالف هذا الاتجاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.6%، مدعوما بقفزة 3.5% في فودافون بعد شراء مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) حصة 9.8% في الشركة.

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