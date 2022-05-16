الليرة التركية تتراجع لليوم الثامن على التوالي.. صوب أدنى مستوى تاريخي

هوت الليرة التركية إلى مستوى يزيد عن 15.5 مقابل الدولار اليوم الاثنين، متراجعة للجلسة الثامنة على التوالي صوب أضعف مستويات قياسية سجلتها في ديسمبر الماضي بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

تراجعت الليرة إلى 15.5035 قبل أن تسجل 15.4950 بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش.

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وقد فقدت العملة التركية 15٪ من قيمتها أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام، بعد انخفاض بنسبة 44٪ العام الماضي.