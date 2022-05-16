بورصة الكويت تواصل الهبوط للجلسة السادسة على التوالي.. لهذه الأسباب

أغلقت بورصة الكويت اليوم الاثنين على انخفاض لتواصل هبوطها الذي بدأته في الثامن من مايو الجاري، واستمر في كل جلسات الأسبوع الماضي، بعد مكاسب كبيرة تحققت في الأشهر الماضية.

وهبط مؤشر السوق الأول 2.4% إلى 8525.48 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1% إلى 6267.5 نقطة، ونزل المؤشر العام للسوق 2.1% إلى 7700.8 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".

مادة اعلانية

وعزا مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية، فهد محمد الصقر، الهبوط إلى أسباب عدة، منها عمليات جني أرباح بعد الصعود الكبير، لاسيما في أسهم السوق الأول، وكذلك رفع الفائدة على الدينار الكويتي وفي الأسواق العالمية.

وأوضح الصقر أن من أسباب هبوط السوق الكويتي أيضا، مراجعة مورغان ستانلي نصف السنوية لأسهمه، حيث تشهد البورصة عادة انخفاضا بالتوازي مع هذه المراجعة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية الناتجة عن حرب روسيا على أوكرانيا وما يرتبط بها من موجة تضخم وأزمات في سلاسل التوريد.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.7% وبنك الكويت الوطني 3.5% وأجيليتي للمخازن العمومية 5.6% ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 4% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.7%.

وتوقع الصقر أن يشهد السوق تذبذبات خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاود نشاطه الإيجابي في بداية يونيو.