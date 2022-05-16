رويترز: عُمان تدرس طرح شبكة خطوط أنابيب الغاز في البورصة

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن شركة OQ العمانية تدرس طرحاً عاماً أولياً لشبكة خطوط أنابيب الغاز.

وذكرت المصادر أن شركة الطاقة الحكومية دعت البنوك المحلية والدولية للتقدم للعب أدوار في الصفقة المحتملة.

مادة اعلانية

ولم ترد الشركة العمانية على الفور على طلب للتعليق عندما اتصلت بها "رويترز" اليوم الاثنين.

وكانت مصادر مطلعة قالت العام الماضي، إن سلطنة عُمان تدرس خيارات خاصة بشركة "النفط العمانية" الحكومية OQ SAOC، بما في ذلك طرح عام أولي محتمل، في ظل مساعي الحكومة لتعزيز مواردها المالية.

ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة العمانية تحدثت مع مستشارين محتملين لدراسة البدائل لشركة "النفط العُمانية"، والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

وقالت المصادر، إن OQ يمكن تقييمها بمليارات الدولارات إذا قررت متابعة الإدراج، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" حينها.

تعد شركة "النفط العُمانية" شركة طاقة متكاملة مع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، والمصافي، وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات. وتم تشكيلها من خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العمانية المملوكة للدولة ومجموعة التكرير أوربك وشركة الكيميائيات Oxea.