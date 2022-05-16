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بالتزامن مع تراجع النفط.. سوق الأسهم السعودية تهبط دون 13 ألف نقطة

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سوق السعودية
سوق السعودية

بالتزامن مع تراجع النفط.. سوق الأسهم السعودية تهبط دون 13 ألف نقطة

تراجعت أسعار النفط بعد أن أثارت إجراءات الإغلاق وبيانات اقتصادية ضعيفة في الصين المخاوف من ركود عالمي

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الاثنين منخفضا 1.78%، ليصل إلى 12914.89 نقطة، مبددا الآمال بموجة جديدة من الصعود بعد أن ارتفع أمس على وقع النتائج الإيجابية التي أعلنتها شركة أرامكو.

وواصل سهم أرامكو اليوم صعوده وأغلق مرتفعا 0.35%، وكان قد ارتفع أمس 4.2% بعد الإعلان عن تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع الأول مقارنة مع 81.44 مليار ريال قبل عام، بزيادة قدرها 81.8% على أساس سنوي.

وفي تداولات اليوم هبطت أسهم مصرف الراجحي 3.7%، وبنك الرياض 2.5%، والبنك الأهلي السعودي 4.5%، وبترو رابغ 3%.

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وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أثارت إجراءات الإغلاق واسعة النطاق في الصين وبيانات اقتصادية صينية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي، لكن الأسعار حظيت ببعض الدعم مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر واردات الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.7% إلى 110.83 دولار للبرميل في الساعة 1236 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.5% إلى 109.91 دولار للبرميل.

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