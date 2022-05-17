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استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

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الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار

زيادة العائد على سندات الخزانة حد من الطلب على المعدن الأصفر

دبي - العربية.نت

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تأثير هذا التراجع زيادة العائد على سندات الخزانة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية في أحدث معاملاته 0.1% إلى 1825.29 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1825.60 دولار للأونصة، وفقا لوكالة "رويترز".

واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن أعلى مستوى في قرابة 20 عاما أمس الاثنين.

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ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

لكن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام زاد، الأمر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 21.56 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 945.76 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم 1.2% إلى 2002.17 دولار للأونصة.

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