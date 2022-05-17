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الجنيه الاسترليني يقفز بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل

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اقتصاد بريطانيا

الجنيه الاسترليني يقفز بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل

عززت التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيحتاج لمواصلة زيادة أسعار الفائدة

لندن - رويترز

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قفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى منذ الخامس من مايو/أيار اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات قوية بشأن سوق العمل في المملكة المتحدة عززت التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمحاربة تضخم مرتفع.

وهبط معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى منذ عام 1974 في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في حين قفز مجمل الأجور 7.0%، على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات خبراء اقتصاديين والذي كان يشير إلى زيادة قدرها 5.4%.

واستفاد الاسترليني أيضا من تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية.

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ويراقب بنك إنجلترا عن كثب سوق العمل بينما يخشى أن نموا أعلى من المعتاد في الرواتب قد يجعل القفزة الحالية التي تقودها الطاقة في التضخم تصبح مترسخة.

وتتوقع أسواق المال حاليا زيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا في يونيو/حزيران، وزيادات إجمالية قدرها 122 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 1540 بتوقيت غرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 1.33%، عند 1.2480 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق 1.2498 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الإعلان السابق للسياسة النقدية من بنك إنجلترا في الخامس من مايو/أيار.

وأمام العملة الأوروبية، صعد الاسترليني 0.32%، إلى 84.41 بنس لليورو.

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