بوادر تخفيف إغلاقات كورونا في الصين تنعش بورصات أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وتتجه لتوسيع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من آمال في استمرار الطلب من الصين، حيث تتطلع السلطات هناك إلى تخفيف قيود كوفيد-19.

صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7% بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، وسط مكاسب لجميع القطاعات الفرعية الرئيسية، بقيادة قطاع السفر والأسهم المرتبطة بالسلع، بحسب "رويترز".

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وأغلق المؤشر الرئيسي مستقرا أمس الاثنين، حيث أثرت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين على الإقبال على المخاطرة.

لكن المعنويات تلقت دفعة، اليوم الثلاثاء، بعد أن حققت شنغهاي إنجازاً طال انتظاره والمتمثل في ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات كوفيد-19 جديدة، مما قد يؤدي إلى بدء رفع القيود.

من بين الأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة الطاقة الفرنسية إنجي بنسبة 6.2%، بعد أن سجلت زيادة في أرباح الربع الأول ورفعت توقعاتها للعام 2022. وقالت الشركة أيضا إنها تجري محادثات مع شركة غازبروم الروسية بشأن تغيير نظام الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي.

وزاد سهم دايملر تراك القابضة 4.8%، مع زيادة توقعاتها لإيرادات 2022.

وانخفض سهم فودافون 3%، بعدما جاءت توقعات نمو الأرباح للعام الحالي دون توقعات السوق.