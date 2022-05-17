تراجع الدولار ينتشل الذهب من أدنى مستوياته في 14 شهراً
كان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين
ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعوما بتراجع الدولار الذي ساعده بعض الشيء على الابتعاد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، لكن المعنويات ما زالت سلبية مع توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية.
زاد الذهب في أحدث معاملات فورية 0.5% إلى 1832.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1218 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1830.10 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
كان سعر الذهب قد انخفض إلى 1786.60 أمس الاثنين، متأثرا بمكاسب الدولار. وتؤدي التوقعات برفع أسرع للفائدة الأميركية عادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 21.65 دولار للأوقية، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020 الذي سجلته يوم الجمعة. وارتفع البلاتين 1.4% إلى 959.47 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2028.98 دولار للأوقية.
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