عضو المركزي الأوروبي: لا يجب استبعاد رفع الفائدة بـ 50 نقطة

قال عضو البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إن رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المقبل في شهر يوليو يعتبر طبيعيا.

وأضاف نوت أن رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس لا يجب أن يكون مستبعدا في حال أثبتت الأرقام أن معدلات التضخم في الشهور المقبلة مازالت مرتفعة.

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يأتي ذلك بعد أن رفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي توقعاتها لمعدل التضخم هذا العام بنسبة الضعف لتصل إلى 6.1% من توقعات سابقة 3.5%.

ويراقب المستثمرون كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك في أبريل والمقرر نشره يوم الخميس، للحصول على مزيد من القرائن حول توجه سياسة التكتل الأوروبي. فيما انضمت لاغارد إلى حشد من صانعي السياسة الذين يلمحون إلى رفع الأسعار في أقرب وقت في يوليو.