 تويتر: ماسك لم يطلب الحصول على أي معلومات قبل توقيع عرض الاستحواذ

قالت تويتر، إن إيلون ماسك لم يطلب الحصول على أي معلومات عن الشركة قبل التوقيع على عرض الاستحواذ.

وأكدت تويتر أنها ملتزمة بتنفيذ الصفقة هذا العام وبالسعر الأصلي.

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كان ماسك قال قد قال إن الصفقة لن تتقدم دون إثبات أن الحسابات الوهمية على المنصة أقل من 5% .

وكانت صحيفة نيويورك بوست قد أشارت في وقت سابق، أن ماسك سيكون ضمن مساهمين سيبيعون أسهما في صفقة خاصة ويعتزم بيع أسهم موجودة حاليّا أو Existing shares من شركة SpaceX التابعة له هذا الأسبوع، ما سيساعده في تمويل صفقة تويتر.