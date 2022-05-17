"دبي المالي" يوقف التداول على أسهم شركة اكتتاب القابضة

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، إيقاف التداول على أسهم شركة اكتتاب القابضة.

وأوضح السوق على موقعه الإلكتروني أنه تم إيقاف التداول على أسهم الشركة، لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2022.

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كما أوقف سوق دبي المالي، التداول على أسهم شركة "بي إتش إم كابيتال" للخدمات المالية اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة 12:00 ظهرا لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الموافق 17مايو 2022 ولحين الإفصاح عن النتائج، حسبما ذكر السوق في بيان منفصل على موقعه.