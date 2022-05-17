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"نيكاي" الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل بشأن الصين

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بورصة طوكيو (فرانس برس)
بورصة طوكيو (فرانس برس)
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع لليوم الثالث وسط تفاؤل بشأن الصين

حققت شنغهاي ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات كوفيد-19 جديدة

طوكيو - رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث فاق تأثير التفاؤل بانتهاء الإغلاق المفروض لمكافحة كوفيد-19 في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لليابان، النتائج المالية المخيبة للآمال.

شهد مؤشر نيكاي تعاملات متقلبة، قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 0.42% عند 26659.75 نقطة، بعد انخفاضه لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة قبل أن يرتفع مع الأسواق الإقليمية الأخرى بعد افتتاح الأسهم الصينية على ارتفاع.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب بين المؤشرات الفرعية على مؤشر نيكاي، حيث قفزت بنسبة 3.62% بعد ارتفاع أسعار النفط الخام الليلة الماضية وسط توقعات بانتعاش الطلب الصيني.

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وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19% إلى 1866.71 نقطة.

تعززت المعنويات بعدما حققت شنغهاي الإنجاز الذي طال انتظاره، والمتمثل في ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات كوفيد-19 جديدة، مما قد يؤدي إلى بدء رفع القيود.

ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكاي، ارتفع 124 مقابل تراجع 97، مع استقرار أربعة.

وكانت شركة أساهي القابضة أكبر الخاسرين، حيث هبط السهم بنسبة 10.86%، بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 83% في أرباح التشغيل الفصلية. وهبط سهم منافستها كيرين القابضة بنسبة 4.25%.

كما هبط سهم عملاق الدعاية والإعلان دينتسو غروب بعد نتائج مالية مخيبة للآمال أيضا، حيث خسر السهم 6.16%.

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