"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تراجع سهم "تسلا" وارتفاع أسعار الطاقة
بعد بيانات اقتصادية صينية متشائمة عززت المخاوف من التباطؤ العالمي
أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض أمس الاثنين، مع صعود أسهم الطاقة وتراجع سهم تسلا وغيره من أسهم الشركات سريعة النمو، بعد أن أججت البيانات الاقتصادية الصينية المتشائمة المخاوف من التباطؤ العالمي ورفع أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.24 نقطة أو 0.38% إلى 4008.65 نقطة، فيما نزل المؤشر ناسداك المجمع 140.81 نقطة أو 1.19% إلى 1166.19 نقطة، وفقا لوكالة "رويترز".
وخالف المؤشر داو جونز الصناعي مسار سابقيه النزولي، إذ ارتفع 39.07 نقطة أو 0.12% ليغلق عند 32235.73 نقطة.
وكانت الصين، سجلت أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين، فيما تواجه البلاد أكبر تفشٍ وبائي منذ ظهور جائحة "كورونا".
ويؤثر تكثيف فحوص كشف الإصابات والإجراءات الصحية بشكل كبير على التنقل والاستهلاك، في حين أن إغلاق شنغهاي منذ أبريل يشل سلاسل التوريد.
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