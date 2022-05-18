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أسعار الذهب ترتفع مع تخفيف تراجع الدولار ضغوط زيادة عوائد السندات

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سعر الذهب

أسعار الذهب ترتفع مع تخفيف تراجع الدولار ضغوط زيادة عوائد السندات

زادت 0.1% إلى 1816.56 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشدد تجاه التضخم.

ويزيد انخفاض الدولار جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.56 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.50 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.

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لكن العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام، استقر بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة مما حد من الطلب على المعدن النفيس.

وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب للحد من زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.66 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 952.31 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2057.35 دولار للأونصة.

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