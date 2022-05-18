تعافي الدولار يقرب الذهب من أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، تحت ضغط ناجم عن تعافي الدولار وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتشدد تجاه التضخم.

سجل الذهب في المعاملات الفورية 1815.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0831 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.70 دولار، بحسب "رويترز".

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وحقق الدولار مكاسب بعد انخفاض دام ثلاث جلسات، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

قال جيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي، إن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب لوقف زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة، مما أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا والحد من خسائره.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.61 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1% إلى 960.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 2.8% إلى 2110.58 دولار للأوقية.