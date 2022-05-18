سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود بـ1.65% بفضل مكاسب النفط

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لترتد صعودا بعد تراجعات أمس، وسط تحسن في أسعار النفط.

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة "كوفيد-19".

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1% إلى 113.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4% إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بنسبة 1.65% ما يعادل 209 نقاط، ليصل إلى 12899 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.6 مليار ريال، عبر التداول على نحو 104.13 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 124 سهماً مقابل انخفاض 71 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "البحر الأحمر" بنسبة 10% عند سعر 17.16 ريال، تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 9.97% عند سعر 35.85 ريال.

وسجل سهم "شاكر" أكبر نسبة تراجع بلغت 6.61% عند سعر 23.16 ريال، وتلاه سهم "كهرباء السعودية" بتراجع 5.97% عند سعر 25.20 ريال.

وتصدر مصرف الراجحي الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 696.8 مليون ريال، تلاه سهم أرامكو بنحو 274.7 مليون ريال.

فيما تصدر سهم كيان السعودية الأسهم من حيث الكميات المتداولة بنحو 7.31 مليون سهم، ثم دار الأركان 7.13 مليون سهم، ثم الراجحي 7.1 مليون سهم.