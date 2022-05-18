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صندوق الاستثمارات العامة يشتري 5% من شركة ألعاب الفيديو الشهيرة Nintendo

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جناح Nintendo في معرض بشنغهاي (أرشيفية - رويترز)
جناح Nintendo في معرض للترفيه الرقمي بشنغهاي (أرشيفية - رويترز)
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يشتري 5% من شركة ألعاب الفيديو الشهيرة Nintendo

سبق وكشف هذا العام عن حصص تزيد عن 5% في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان

دبي - العربية.نت

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اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة 5% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية Nintendo.

وكان صندوق الثروة السيادي للمملكة قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو خلال العامين الماضيين، حيث سبق أن استثمر في شركة Activision التي سعت مايكروسوفت للاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.

ويملك الصندوق 37.9 مليون سهم في أكتيفيجن، منتجة لعبة Call of Duty، وفق آخر إفصاح في سبتمبر الماضي، تعادل نحو 5% من أسهم الشركة تقريباً.

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كما كشف صندوق الاستثمارات العامة في فبراير الماضي عن حصص تزيد عن 5٪ في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما Capcom، الشركة وراء سلسلة Street Fighter و Resident Evil، وشركة Nexon المزودة للألعاب عبر الإنترنت، والتي تقف وراء لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter، بقيمة تفوق المليار دولار للصفقتين.

تقوم Nintendo بتطوير ألعاب الفيديو وأجهزتها. وقد تأسست في العام 1889 على يد الحرفي Fusajiro Yamauchi، وأنتجت في الأصل أوراق لعب hanafuda المصنوعة يدويًا.

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