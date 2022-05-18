عمومية "أنعام القابضة" تقر زيادة رأس المال 200% لـ315 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة أنعام الدولية القابضة السعودية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 200 مليون ريال، ليزيد رأس المال من 105 ملايين ريال، إلى 315 مليون ريال، بنسبة تغير في رأس المال 200%.

وذكرت الشركة أن عدد الأسهم حاليا 10.5 مليون سهم عادي، سيصبح بعد الزيادة 31.5 مليون سهم.

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وستكون نسبة الزيادة لكل سهم 2 سهم حق.

وتهدف الشركة لتمويل رأس المال العامل، والاستثمار في أصول عقارية وتملك حصصا في شركات ذات ملكية خاصة.

وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.