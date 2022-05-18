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"عبد الله العثيم للاستثمار" تعلن نشرة إصدار طرح 30% من أسهمها في السعودية

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عبدالله العثيم للاستثمار
عبدالله العثيم للاستثمار
سوق السعودية

"عبد الله العثيم للاستثمار" تعلن نشرة إصدار طرح 30% من أسهمها في السعودية

عبر طرح 30 مليون سهم عادي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30 مليون سهم من أسهمها، في سوق الأسهم السعودية.

كانت شركة "جي آي بي كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام الأولي المحتمل لشركة عبدالله العثيم للاستثمار "العثيم" عن نية الشركة في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية".

وحصلت "العثيم" في وقت سابق على موافقة مجموعة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 05 ديسمبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 30 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 16 مارس 2022.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويبلغ عدد الأسهم التي ستخصص للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر 30 مليون سهم تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

نشرة إصدار طرح 30% من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار" في السوق السعودية
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