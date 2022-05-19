وول ستريت
الأسهم الأميركية تبدأ الجلسة على تراجع جديد وسط تزايد مخاوف النمو
بعد أكبر هبوط لمؤشر ستاندرد أند بورز هذا العام في الجلسة السابقة
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، بعد أكبر هبوط لمؤشر ستاندرد أند بورز هذا العام في الجلسة السابقة، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تأثير ارتفاع التضخم على الاقتصاد وأرباح الشركات.
نزل مؤشر داو جونز الصناعي عند افتتاح التداولات 227.45 نقطة أو 0.72% إلى 31262.62 نقطة.
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وافتتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على تراجع 24.68 نقطة أو 0.63%، ليصل إلى 3899 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 53.75 نقطة أو 0.47% إلى 11364.40 نقطة عند بدء التداول، وفق "رويترز".
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