اليورو يشهد بعض الانتعاش وسط التركيز على توقعات رفع الفائدة

شهد اليورو بعض الانتعاش اليوم الخميس، بعد أن استوعب المستثمرون احتمال أن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية بقوة في الأجل القريب، في حين التقط الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أنفاسه بعدما حقق مكاسب كبيرة في الجلسات السابقة.

تتوقع أسواق المال حاليا رفعا قدره 106 نقاط أساس، قد ينفذه البنك المركزي الأوروبي، بعد أن كانت تتوقع رفعا قدره 95 نقطة أساس يوم الثلاثاء، قبل أن يصرح كلاس نوت المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي بأن رفع الفائدة 50 نقطة أساس أمر وارد في يوليو تموز.

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وما زالت أسواق المال الأميركية تحاول استيعاب رفع متوقع لأسعار الفائدة قدره 200 نقطة أساس، بحلول ديسمبر 2022.

والإقبال على المخاطر هش في أسواق الصرف مع تراجع أسعار الأسهم الأميركية بشدة، وسط عمليات بيع مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم العالمي وآثار الحرب الأوكرانية.

تراجع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.03% إلى 103.77، بعد أن ارتفع بنسبة 0.55% أمس الأربعاء. وارتفع سعر اليورو 0.2% إلى 1.048 دولار، بحسب "رويترز".

يتأرجح الين، الذي تراجع بشدة أمام الدولار في شهري مارس وأبريل، داخل نطاق ضيق في الفترة الأخيرة. ونزل سعره اليوم 0.2% إلى 128.5 ين للدولار.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، نزل سعر بيتكوين 0.1% إلى 29232 دولارا، وهبط سعر إيثر نحو 2.5% إلى ما دون الألفي دولار.