انخفاض الدولار ينعش أسعار الذهب وسط مخاوف من ضعف النمو

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى اليوم الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تزامنا مع انخفاض الأصول الخطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1829.2 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1827.7 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض الدولار 0.3%، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مما جعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره من الأصول الآمنة.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وارتفعت بنحو 2% منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.53 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.1% عند 935.93 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.8% إلى 1979.38 دولار.