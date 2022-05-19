تراجع حاد للأسواق الخليجية عند الافتتاح أسوة بإغلاقات وول ستريت

فتحت أسواق الأسهم الخليجية على تراجع حاد في مستهل جلسة اليوم الخميس، أسوة بإغلاقات وول ستريت وخسائرها الحادة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 2.27% ما يعادل 288.8 نقطة ليهبط لمستوى 12424.58 نقطة، وهبطت أسعار 178 سهماً مقابل تراجع 11 من إجمالي أسهم 215 شركة مدرجة.

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وهبط مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1.89% عند مستوى 3372.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.32% عند مستوى 9842.75 نقطة.

وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2% ما يعادل 177.5 نقطة عند مستوى 8645.2 نقطة، وهبطت باقي مؤشرات البورصة بنسب تجاوزت 1%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.75% ما يعادل 97.72 نقطة عند مستوى 12918.04 نقطة.

وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.29% عند مستوى 1957.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42% عند مستوى 4173.75 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد، أمس الأربعاء، حيث هوت كل المؤشرات بنسب اقتربت من 5%، وخسرت تارغت حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ يونيو 2020، وفقا لـ"رويترز".

وتضررت الأسواق المالية مؤخرا من تزايد التضخم والحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد وإغلاقات مرتبطة بالجائحة في الصين وتشديد للسياسة النقدية من بنوك مركزية، وهو ما يثير قلقا حيال تباطؤ اقتصادي عالمي.